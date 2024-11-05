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Сегодня, 10:06

«Краснодар» объявил о продлении контракта с Кордобой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «быков».

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. Предыдущий контракт 31-летнего колумбийца истекал следующим летом.

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. С того момента он провел в команде 99 матчей, забил 53 гола и сделал 24 результативные передачи. В нынешнем сезоне на счету форварда 8 забитых мячей и 4 голевые передачи в 14 встречах.

После 14 туров «Краснодар» с 36 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 3 балла.

Источник: ФК «Краснодар»
Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар

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