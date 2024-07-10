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Сегодня, 18:50

«Краснодар» объявил о возвращении Газинского

Игнат Заздравин
Корреспондент
Юрий Газинский.
Фото ФК «Краснодар»
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Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский вернулся в команду, сообщает пресс-служба «быков».

34-летний полузащитник подписал контракт до 30 июня 2025 года. Он будет выступать за команду под 18-м номером.

Ранее Газинский уже играл за «Краснодар» с 2013 по 2022 год. На его счету 282 матча за «быков», 14 голов и 29 результативных передач. Полузащитник занимает второе место по числу матчей за всю историю клуба, уступая только Сергею Петрову.

Последние два сезона Газинский провел в «Урале». Его контракт с екатеринбуржцами истек летом этого года.

Источник: ФК «Краснодар»
Юрий Газинский
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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