«Краснодар» объявил о возвращении Смолова

«Краснодар» объявил о подписании контракта с нападающим Федором Смоловым.

Соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2025 года. Лучший бомбардир в истории «Краснодара» вернулся в клуб в статусе свободного агента.

С января 2022 года Смолов выступал за московское «Динамо». В сезоне-2023/24 он провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро.

За «Краснодар» Смолов играл с 2015 по 2018 год. На его счету 101 матч, 64 гола и 18 результативных передач.