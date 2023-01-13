«Краснодар» объявил об отмене матча против «Левски»

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«Краснодар» не сыграет в товарищеском матче против «Левски», сообщает пресс-служба «быков».
«Решением нового тренерского штаба внесены изменения в график матчей «Краснодара» на первом тренировочном сборе. Игра с «Левски» не состоится, об остальных матчах будет сообщено дополнительно», — написано в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что руководство болгарского клуба планирует отменить товарищеские матчи против российских клубов во время зимних сборов из-за негодования болельщиков.
Встреча команд должна была пройти 17 января на первой части зимних сборов в Дубае.
Также у болгарского клуба были запланированы встречи с «Спартаком» (22 января) и «Уралом» (31 января).