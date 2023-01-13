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Сегодня, 11:42

«Краснодар» объявил об отмене матча против «Левски»

Виталий Косик
Корреспондент
Краснодар Арена.
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» не сыграет в товарищеском матче против «Левски», сообщает пресс-служба «быков».

«Решением нового тренерского штаба внесены изменения в график матчей «Краснодара» на первом тренировочном сборе. Игра с «Левски» не состоится, об остальных матчах будет сообщено дополнительно», — написано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что руководство болгарского клуба планирует отменить товарищеские матчи против российских клубов во время зимних сборов из-за негодования болельщиков.

Встреча команд должна была пройти 17 января на первой части зимних сборов в Дубае.

Также у болгарского клуба были запланированы встречи с «Спартаком» (22 января) и «Уралом» (31 января).

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=143176
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