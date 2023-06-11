«Краснодар» объявил об уходе полузащитника Ионова

«Краснодар» в Telegram-канале объявил, что полузащитник Алексей Ионов покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.

«Мы благодарим Алексея Ионова за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

34-летний хавбек выступал за «Краснодар» с 2020 года. Ионов провел за «Краснодар» 84 матча, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

Ионов — обладатель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА (2008), чемпион России (2010) в составе «Зенита», также он играл за «Кубань», «Анжи», «Динамо», ЦСКА и «Ростов».