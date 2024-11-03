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Сегодня, 19:30

«Краснодар» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ в прямом эфире

«Краснодар» сыграет с «Оренбургом» в РПЛ 3 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эдуард Сперцян (ФК «Краснодар»).
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» и «Оренбург» сыграют в 14-м туре чемпионата России по футболу в воскресенье, 3 ноября. Матч пройдет на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Краснодар» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 13-ти туров премьер-лиги краснодарский клуб набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу. Команда из Оренбурга с 8-ю баллами располагается на 16-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Оренбург

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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