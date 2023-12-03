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Сегодня, 18:26

«Краснодар» обыграл «Оренбург» и вернулся на первое место в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Краснодар» — «Оренбург».
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура РПЛ — 2:1.

Счет в конце первого тайма открыл Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти, назначенный за фол голкипера «Оренбурга» Алексея Кеняйкина на Олакунле Олусегуне.

Гости сравняли счет усилиями Степана Оганесяна на 51-й минуте. Победу хозяевам принес гол Ильзата Ахметова, вышедшего на замену во втором тайме.

«Краснодар» (35 очков) обошел «Зенит» (33) и вернулся на первое место в РПЛ, но петербуржцы еще не сыграли свой матч в 17-м туре. «Оренбург» (14) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Владимира Ивича дома примет ЦСКА, а «Оренбург» на выезде сыграет против «Сочи». Обе игры пройдут 10 декабря.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Оренбург

Футбол
ФК Краснодар
ФК Оренбург
4
11
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