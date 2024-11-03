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«Краснодар» — «Оренбург»: время начала и где смотреть матч РПЛ

Матч 14-го тура РПЛ «Краснодар» — «Оренбург» пройдет 3 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Краснодар» примет «Оренбург» в воскресенье, 3 ноября.
Фото ФК «Краснодар», Telegram
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«Краснодар» и «Оренбург» сыграют в 14-м туре чемпионата России в воскресенье, 3 ноября, на «Краснодар Арене». Начало — в 19.45 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также трансляцию, которая начнется за 10 минут до стартового свистка, можно смотреть на сайте matchtv.ru (по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Краснодаре. Ключевые события игры «Краснодар» — «Оренбург» также доступны в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Оренбург

После 13 туров чемпионата России «быки» с 33 очками возглавили турнирную таблицу РПЛ, их предыдущим соперником были «Крылья Советов» (2:1). Оренбуржцы — с 8 очками на 16-й строчке, в предыдущем туре они уступили «Рубину» (1:2).

ФК Краснодар
ФК Оренбург

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