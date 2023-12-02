«Краснодар» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 3 декабря

«Краснодар» сыграет с «Оренбургом» в рамках 17-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 3 декабря. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Краснодар» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Команда из Краснодара набрала 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. Оренбуржцы с 14 баллами располагаются на 13-й строчке.

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