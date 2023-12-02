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Сегодня, 16:30

«Краснодар» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владимир Ивич, главный тренер ФК «Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Краснодар» сыграет с «Оренбургом» в рамках 17-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 3 декабря. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Краснодар» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Команда из Краснодара набрала 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. Оренбуржцы с 14 баллами располагаются на 13-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Оренбург

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
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