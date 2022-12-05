«Краснодар» отдал в аренду «Факелу» полузащитника Якимова

«Краснодар» объявил об аренде в «Факел» полузащитника Вячеслава Якимова. 24-летний хавбек будет выступать за воронежский клуб до лета 2023 года.

Якимов — воспитанник краснодарского клуба. За основу «быков» он провел 16 матчей и отдал 1 результативную передачу.

В этом сезоне он провел за «Краснодар» 6 матчей и отдал 1 голевую передачу.