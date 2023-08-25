«РБ Спорт»: «Краснодар» отказался продавать Кривцова в европейский клуб

«Краснодар» ответил отказом на предложение европейского клуба по трансферу полузащитника Никиты Кривцова, утверждает «РБ Спорт».

По данным источника, 21-летний хавбек впечатлил скаутов ряда европейских клубов.

Контракт игрока с «быками» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,8 миллиона евро.

В этом сезоне на его счету 7 матчей и 1 гол.