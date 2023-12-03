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Сегодня, 19:29

«Краснодар» ответил «Зениту», выложив смайлик с ухмылкой после возвращения на первое место в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Краснодара» пошутила над «Зенитом» после возвращения на первое место в РПЛ.

После поражения «Краснодара» от «Урала» (1:3) в 16-м туре пресс-служба «Зенита» опубликовала смеющийся смайлик в своем Telegram-канале.

В 17-м туре «Краснодар» на своем поле обыграл «Оренбург» (2:1), а «Зенит» на выезде уступил «Локомотиву» (1:3). В результате быки набрали 35 очков вернули себе лидерство в РПЛ. «Зенит» (33 очка) опустился на второе место в турнирной таблице.

Пресс-служба «Краснодара» выложила смайлик с ухмылкой после поражения команды Сергея Семака.

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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