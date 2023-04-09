«Пари НН» проиграл «Краснодару» в первом матче под руководством Юрана

«Краснодар» обыграл «Пари НН» в матче 22-го тура чемпионата России — 3:1. Встреча прошла в Краснодаре.

Счет открыл полузащитник «быков» Никита Кривцов на 4-й минуте встречи. Через 10 минут Кривцов удвоил преимущество своей команды. На 63-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

Единственный гол за «Пари НН» забил нападающий Тимур Сулейманов, который реализовал пенальти на 71-й минуте.

«Пари НН» проводил первый матч под руководством нового главного тренера Сергея Юрана, который возглавил нижегородский клуб 4 апреля.

После этого матча «Краснодар» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Пари НН» потерпел пятое поражение подряд и располагается на 13-й строчке — 19 очков.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Сочи» на выезде 15 апреля. «Пари НН» в гостях встретится с «Динамо» в этот же день.