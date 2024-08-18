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Сегодня, 22:00

«Краснодар» — «Пари НН»: гол «быков» засчитан правильно — Кривцов не влиял на вратаря

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 76-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Пари НН» Кобнан Мозес сравнял счет, но первый ассистент судьи Алексей Ширяев зафиксировал положение «вне игры» у Никиты Кривцова, который в момент удара по воротам действительно оказался за линией офсайда.

Видеоассистенты Евгений Буланов и Артем Любимов провели проверку, и уже вскоре судья Артем Чистяков отправился к монитору, чтобы изучить повторы и убедиться в ошибочности первоначального решения об отмене гола из-за офсайда.

Рефери посмотрел видеозапись, увидел, что Кривцов никак не мешал соперникам и не влиял на действия вратаря гостей Никиты Медведева, объявил об изменении вердикта и правильно засчитал взятие ворот.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Пари Нижний Новгород

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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