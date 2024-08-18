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Сегодня, 18:45

«Краснодар» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» примет «Пари НН» в 5-м туре РПЛ 18 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки &amp;quot;Краснодара&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Краснодар&quot;
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«Краснодар» на своем поле примет «Пари Нижний Новгород» в матче 5-го тура чемпионата России в воскресенье, 18 августа. Встреча пройдет на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Краснодар» — «Пари НН» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Игру по подписке покажет телеканал «Матч Премьер». Видеотрансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

Краснодарцы и нижегородцы набрали по шесть очков в первых четырех турах РПЛ-2024/25. В предыдущем сезоне команды встречались в чемпионате России и Кубке страны, все четыре матча выиграл «Краснодар».

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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