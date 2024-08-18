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Сегодня, 18:51

«Краснодар» — «Пари НН»: Сперцян и Эктов выйдут с первых минут

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Краснодара» и «Пари НН» на матч 5-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Сперцян, Батчи, Пина, Кастаньо, Кодоба, Виктор Са.

Запасные: Дюпин, Арутюнян, Гонсалес Апуд, Газинский, Черников, Кривцов, Козлов, Олусегун, Дэвид.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Эктов, Ермаков, Тичич, Ожегович, Боселли.

Запасные: Лукьянов, Магкеев, Глущенков, Ведерников, Боженов, Трошечкин, Карапузов, Царукян, Мухин, Глейзер, Кутателадзе, Зе Турбо.

Матч пройдет в Краснодаре и начнется в 20:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Пари НН

ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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