Сегодня, 18:03
«Краснодар» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Рамирес, Кайо, Алонсо, Ионов, Черников, Кривцов, Кади, Кордоба, Олусегун.
Запасные: Кокарев, Сорокин, Волков, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Дэвид.
«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро, Глушаков, Шарипов, Михайлов, Кротов, Яковлев.
Запасные: Анисимов, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Соколов, Шильцов, Берковский, Севикян, Сулейманов, Янсане.
Матч «Краснодар» — «Пари НН» пройдет сегодня, 9 апреля. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.