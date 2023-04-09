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«Краснодар» — «Пари НН»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

Мария Гусева
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«Краснодар» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Рамирес, Кайо, Алонсо, Ионов, Черников, Кривцов, Кади, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Кокарев, Сорокин, Волков, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Дэвид.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро, Глушаков, Шарипов, Михайлов, Кротов, Яковлев.

Запасные: Анисимов, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Соколов, Шильцов, Берковский, Севикян, Сулейманов, Янсане.

Матч «Краснодар» — «Пари НН» пройдет сегодня, 9 апреля. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Пари Нижний Новгород

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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