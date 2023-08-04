«Краснодар» — «Пари НН»: Сперцян и Кордоба сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Пари НН» на матч 3-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на домашней арене «Краснодара». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Гайворонский, Ахметов, Магомед-Шапи Сулейманов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пива, Кади, Кокшаров, Дэвид.

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Стоцкий, Тихий, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Михайлов, Майга, Севикян.

Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Каккоев, Толстопятов, Шнапцев, Стаматов, Жигулев, Карапузов, Эссьен, Тимур Сулейманов, Джиянов, Зе Турбо.

После двух туров «Краснодар» с 6 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 1 баллом занимает 13-ю строчку.