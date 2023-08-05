«Краснодар» — «Пари НН»: тренер гостей Юран удален ошибочно? Он показал «телевизор» уже после игры

После окончания матча 3-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Пари НН» (1:0) арбитр Артем Любимов усмотрел в действиях главного тренера гостей Сергея Юрана, как указано в протоколе, «неспортивное поведение (демонстрация жеста ТВ монитора)».

Юран действительно вышел на поле после финального свистка, начал что-то обсуждать с арбитрами и один раз начертил в воздухе экран.

В правилах игры говорится, что в числе нарушений, наказуемых предупреждением, для тренера входит «чрезмерная демонстрация сигнала ТВ монитора» (excessively showing the ‘TV signal'). Подчеркну, что в обоих вариантах (на русском и английском языках) используется слово «чрезмерная».

Применимо ли это к поведению Юрана? Любимов ответит положительно — потому что он за это применил дисциплинарную санкцию. И наверняка кто-то с ним согласится. Потому что это субъективное восприятие. Но, на мой взгляд, ничего чрезмерного в жесте тренера не было.

Предупреждения официальным лицам матча «Краснодар» — «Пари НН».

По аналогии можно привести примеры, когда игроки и тренеры наказываются за чрезмерную и настойчивую жестикуляцию с требованием показа желтой или красной карточки сопернику. Это относится к случаям, когда футболист или тренер машут несколько раз рукой, делают это в лицо судье, с воплями и разного рода громкими фразами и тому подобное. А простой разовый жест поднятой рукой разве приведет к применению санкции?

Так и с Юраном — что в его жесте было чрезмерным?

И второе. Пожалуй, самое главное. В правилах не говорится (и это плюс для Любимова), но подразумевается, что формулировка относится к событиям матча, событиям во время спорного эпизода, который случается в ходе игры. Как и с требованием карточки для соперника.

Юран же не требовал вмешательства ВАР — оно уже не могло произойти. Так за что его наказали?

К сожалению для Юрана, спорить и апеллировать бессмысленно. КДК РФС в соответствии с дисциплинарным регламентом не вправе отменить желтую карточку (даже вторую) и не применить автоматическую дисквалификацию. Комитет исправляет ошибки судей только при ошибочном применении прямого удаления игроку или официальному лицу клуба.