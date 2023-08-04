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«Краснодар — «Пари НН»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Краснодар» и «Пари НН» сыграют в матче 3-го тура РПЛ 4 августа в 20.00 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Тренер Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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4 августа, в пятницу, «Краснодар» дома сыграет против «Пари НН» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Краснодар — Пари НН». Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на канале «Матч Премьер». Начало эфира — в 19.55. Игры чемпионата России также доступны по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«Быки», которых тренирует Владимир Ивич, с шестью очками лидируют в турнирной таблице РПЛ после двух туров. Нижегородцы Сергея Юрана с одним баллом располагаются на 13-й строчке.

Полный календарь и результаты игр РПЛ в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
0
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