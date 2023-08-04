«Краснодар» и «Пари НН» сыграют в матче 3-го тура РПЛ 4 августа в 20.00 мск

4 августа, в пятницу, «Краснодар» дома сыграет против «Пари НН» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Краснодар — Пари НН». Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на канале «Матч Премьер». Начало эфира — в 19.55. Игры чемпионата России также доступны по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«Быки», которых тренирует Владимир Ивич, с шестью очками лидируют в турнирной таблице РПЛ после двух туров. Нижегородцы Сергея Юрана с одним баллом располагаются на 13-й строчке.

Полный календарь и результаты игр РПЛ в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».