Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:00

«Краснодар» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в воскресенье
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Краснодар» примет «Пари Нижний Новгород» в матче 5-го тура чемпионата России в воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Игру по подписке покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до встречи и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Пари НН

Краснодарцы и нижегородцы набрали по шесть очков в первых четырех турах РПЛ-2024/25.

В предыдущем сезоне команды встречались в чемпионате России и Кубке страны, все четыре матча выиграл «Краснодар». «Быки» стали вторыми в РПЛ, а «Пари НН» занял 13-е место и сохранил прописку в лиге по итогам стыковых матчей с тульским «Арсеналом».

ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Трусова и Игнатов сыграли свадьбу в Барвихе
Игры БРИКС оказались сильнее Олимпиады-2024 в некоторых видах спорта
Умер журналист Евгений Ксензенко
Зарема в ярости от покупки нового игрока, стал известен новый список выставленных на продажу футболистов. Что происходит в «Спартаке»
NYT констатировало продолжение отступления ВСУ в Донбассе
Алаудинов указал на большое количество сдающихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев призвал ЭСК РФС прислушиваться к критике
«Ростов» — «Оренбург»: видео голов
«Ростов» — «Оренбург»: Комличенко оформил дубль за минуту
«Ростов» — «Оренбург»: гости выигрывают с разницей в два мяча после первого тайма
Бителло забил и станцевал: «Динамо» победило «Крылья Советов»
«Ростов» — «Оренбург»: Марин забил после ошибки вратаря хозяев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нгамале может пропустить до 6 недель из-за травмы

«Ростов» — «Оренбург»: Роналдо не реализовал пенальти