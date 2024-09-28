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«Краснодар» победил «Зенит» в РПЛ впервые с 2018 года

Руслан Минаев
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«Краснодар» дома обыграл «Зенит» в матче 10-го тура РПЛ — 2:0.

«Быки» впервые за шесть лет победили сине-бело-голубых в матче чемпионата России. В апреле 2018-го «Краснодар» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1 в 25-м туре премьер-лиги. У питерцев забил Александр Ерохин, у краснодарцев — Олег Шатов и Виктор Классон после передачи Федора Смолова.

В этом сезоне «Краснодар» одержал седьмую победу подряд в РПЛ. Команда Мурада Мусаева набрала 24 очка и вышла в лидеры РПЛ. «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Сергея Семака с 23 очками — на третьей строчке.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар

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