«Краснодар» победил «Зенит» в РПЛ впервые с 2018 года

«Краснодар» дома обыграл «Зенит» в матче 10-го тура РПЛ — 2:0.

«Быки» впервые за шесть лет победили сине-бело-голубых в матче чемпионата России. В апреле 2018-го «Краснодар» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1 в 25-м туре премьер-лиги. У питерцев забил Александр Ерохин, у краснодарцев — Олег Шатов и Виктор Классон после передачи Федора Смолова.

В этом сезоне «Краснодар» одержал седьмую победу подряд в РПЛ. Команда Мурада Мусаева набрала 24 очка и вышла в лидеры РПЛ. «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Сергея Семака с 23 очками — на третьей строчке.