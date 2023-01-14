«Краснодар» подписал контракт с полузащитником Боржесом до 2026 года

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Полузащитник Кади Боржес подписал контракт с «Краснодаром» до лета 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.
26-летний бразилец будет выступать за «быков» под 20-м номером.
В текущем сезоне Боржес сыграл за «Карабах» 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 11 голевых передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
«Краснодар» проведет первый сбор в Дубае с 12 по 24 января.
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Основные источники исследования