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Сегодня, 15:57

«Краснодар» подписал контракт с полузащитником Боржесом до 2026 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Кади Боржес.
Фото ФК «Краснодар»
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Полузащитник Кади Боржес подписал контракт с «Краснодаром» до лета 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний бразилец будет выступать за «быков» под 20-м номером.

В текущем сезоне Боржес сыграл за «Карабах» 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 11 голевых передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

«Краснодар» проведет первый сбор в Дубае с 12 по 24 января.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
ФК Краснодар
Кади Боржес
2
4
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