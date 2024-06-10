«Краснодар» подписал новый контракт с Черниковым

«Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником Александром Черниковым.

Новое соглашение 24-летнего хавбека рассчитано до 30 июня 2029 года.

Черников является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основную команду в 2019 году. С того момента полузащитник провел за «быков» 86 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

«Краснодар» финишировал на втором месте в чемпионате России в сезоне-2023/24.

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова