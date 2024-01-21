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РПЛ

Сегодня, 18:52

«Краснодар» подписал новый контракт с нападающим Батчи

Виктория Кравченко
Жуан Батчи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Краснодар» подписал новый контракт с нападающим Жуаном Батчи. Новое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2027 года, сообщает пресс-служба команды.

Португалец перешел в «Краснодар» в 2022 году. Его текущее соглашение с «быками» рассчитано до 30 июня 2025 года. В этом сезоне 25-летний футболист провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

«Краснодар» завершил первую часть сезона лидером турнирной таблицы. Команда набрала 38 очков за 18 туров чемпионата России.

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=146064
ФК Краснодар
Жуан Батчи
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