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Сегодня, 00:23

Мусаев — игрокам «Краснодара» после ничьей с «Динамо»: «Не имеем права играть в такой футбол. На что вы рассчитывали?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Краснодара» выложила видео с речью главного тренера команды Мурада Мусаева после ничьей с махачкалинским «Динамо» (0:0) в третьем туре РПЛ.

«Болельщики выражают свое недовольство и они абсолютно правы. Мы не имеем права играть в такой футбол. Прежде всего по отношению, настрою, по первому тайму. Это непозволительно. Может быть что угодно, но выходить ***** и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи, выходить расслабленными. На что вы рассчитывали? Ответственность вся на мне. Я не достучался до вас перед матчем, плохо вас подготовил. Будем делать выводы, так продолжаться не может дальше», — сказал Мусаев в видео.

В следующих матчах команды сыграют в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. «Быки» 31 июля на своем поле примут ЦСКА, а махачкалинцы на следующий день на своем поле примут «Крылья Советов».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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