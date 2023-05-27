Сегодня, 21:42
ЦСКА в матче 29-го тура не смог победить «Краснодар» (0:0). Армейцы остались на втором месте, однако судьба серебряных медалей теперь зависит не только от них.
Команда Владимира Федотова финиширует второй, если:
— победит «Ростов», а «Спартак» потеряет очки с «Пари НН» или «Крыльями Советов»;
— сыграет вничью с «Ростовом», а «Спартак» ни разу не сможет победить;
— уступит «Ростову», «Спартак» — дважды сыграет вничью, а «Ахмат» одержит две победы (в таком случае в закрутке трех команд у армейцев будет 7 очков, у красно-белых — 6, у грозненцев — 2)
— уступит «Ростову», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а «Ростов» не справится с «Ахматом»;
«Спартак» станет вторым, если:
— выиграет два оставшихся матча;
— победит и сыграет вничью, а ЦСКА не справится с «Ростовом»;
— победит и проиграет, а ЦСКА и «Ростов» поделят очки;
— победит и проиграет, а «Ростов» потеряет очки с «Ахматом»;
— дважды сыграет вничью, ЦСКА уступит «Ростову», но команда Карпина не справится с «Ахматом»;
«Ростов» станет вторым, если:
— дважды победит, а красно-белые наберут не более трех очков.
Оставшиеся матчи участников гонки за серебром
29-й тур. 28 мая. Спартак — Пари НН, Ростов — Ахмат.
30-й тур. 3 июня. Крылья Советов — Спартак, ЦСКА — Ростов, Ахмат — Краснодар.