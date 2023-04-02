«Краснодар» повторил рекорд РПЛ, разгромив «Химки»

«Краснодар», разгромив «Химки» (6:0) в 21-м туре РПЛ, повторил рекорд чемпионата России.

Разгромив «Химки» в матче 21-го тура (6:0), «Краснодар» стал третьей командой, которой удалось победить на чужом поле с разницей в шесть мячей. Ранее унизить хозяев поля трижды получалось у «Спартака» (в Екатеринбурге и два раза в Тюмени) и «Сочи». Кроме того, домашнее поражение со счетом 0:6 есть в пассиве у «Томи». Однако, сибиряки в сезоне-2016/17 принимали «Ростов» лишь формально. Игра прошла на поле ростовского стадион «Олимп-2».

Самые крупные домашние поражения в чемпионатах России (без учета матчей на нейтральном и чужом полях)

Дата Город Хозяева Гости Счет 17.07.1993 Екатеринбург Уралмаш Спартак 2:8 22.10.1995 Тюмень Динамо-Газовик Спартак 0:6 05.07.1998 Тюмень Тюмень Спартак 0:6 30.04.2022 Казань Рубин Сочи 0:6 02.04.2023 Химки Химки Краснодар 0:6

Заодно краснодарцы повторили клубный рекорд. Семь лет назад черно-зеленые отправили семь безответных мячей в ворота «Урала». Однако, та встреча проходила в Краснодаре. Кстати, самый результативный матч в своей истории «быки» также провели с «Химками». В сентябре 2020 года команда Мурада Мусаева огорчила Илью Лантратова семь раз, пропустив в ответ два мяча.

Самые крупные победы в истории «Краснодара»