«Краснодар» повторил рекорд РПЛ, разгромив «Химки»

Сегодня, 17:35
«Краснодар», разгромив «Химки» (6:0) в 21-м туре РПЛ, повторил рекорд чемпионата России.
Разгромив «Химки» в матче 21-го тура (6:0), «Краснодар» стал третьей командой, которой удалось победить на чужом поле с разницей в шесть мячей. Ранее унизить хозяев поля трижды получалось у «Спартака» (в Екатеринбурге и два раза в Тюмени) и «Сочи». Кроме того, домашнее поражение со счетом 0:6 есть в пассиве у «Томи». Однако, сибиряки в сезоне-2016/17 принимали «Ростов» лишь формально. Игра прошла на поле ростовского стадион «Олимп-2».
Самые крупные домашние поражения в чемпионатах России (без учета матчей на нейтральном и чужом полях)
|
Дата
|
Город
|
Хозяева
|
Гости
|
Счет
|
17.07.1993
|
Екатеринбург
|
Уралмаш
|
Спартак
|
2:8
|
22.10.1995
|
Тюмень
|
Динамо-Газовик
|
Спартак
|
0:6
|
05.07.1998
|
Тюмень
|
Тюмень
|
Спартак
|
0:6
|
30.04.2022
|
Казань
|
Рубин
|
Сочи
|
0:6
|
02.04.2023
|
Химки
|
Химки
|
Краснодар
|
0:6
Заодно краснодарцы повторили клубный рекорд. Семь лет назад черно-зеленые отправили семь безответных мячей в ворота «Урала». Однако, та встреча проходила в Краснодаре. Кстати, самый результативный матч в своей истории «быки» также провели с «Химками». В сентябре 2020 года команда Мурада Мусаева огорчила Илью Лантратова семь раз, пропустив в ответ два мяча.
Самые крупные победы в истории «Краснодара»
|
Дата
|
Турнир
|
Главный тренер
|
Матч
|
Разность
|
10.04.2016
|
Премьер-лига
|
Олег Кононов
|
Урал (д) — 6:0
|
+6
|
02.04.2023
|
Премьер-лига
|
Владимир Ивич
|
Химки (г) — 6:0
|
+6
|
18.09.2020
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Химки (д) — 7:2
|
+5
|
21.09.2012
|
Премьер-лига
|
Славолюб Муслин
|
Мордовия (д) — 6:1
|
+5
|
10.07.2008
|
Второй дивизион
|
Владимир Волчек
|
Сочи-04 (д) — 5:0
|
+5
|
24.07.2014
|
Лига Европы
|
Олег Кононов
|
Калев (д) — 5:0
|
+5
|
25.09.2014
|
Кубок России
|
Олег Кононов
|
Сокол (г) — 5:0
|
+5
|
31.03.2019
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Анжи (д) — 5:0
|
+5
|
13.12.2020
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Локомотив (д) — 5:0
|
+5
|
05.12.2020
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Ротор (д) — 5:0
|
+5