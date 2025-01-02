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Сегодня, 11:10

«Краснодар» поздравил экс-полузащитника Классона с 33-летием

Алина Савинова
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«Краснодар» поздравил бывшего полузащитника команды Виктора Классона с днем рождения. 2 января шведскому футболисту исполнилось 33 года.

«Сегодня свой день рождения отмечает экс-футболист «Краснодара» Виктор Классон. Желаем Виктору здоровья, благополучия и долгой, продуктивной карьеры», — говорится в сообщении «быков».

Также в четверг день рождения отмечает защитник Сергей Петров, который является абсолютным рекордсменом южного клуба по количеству матчей и игровому времени. «Краснодар» пожелал 34-летнему игроку здоровья, счастья и успешной карьеры за команду.

Классон выступал за «быков» с 2017 по 2021 год. В составе «Краснодара» он провел 147 матчей и забил 43 гола. На счету Петрова 312 игр за команду, в которых он отметился 15 голами.

Источник: https://t.me/fckrasnodar/13454
Виктор Классон
Сергей Петров
Футбол
ФК Краснодар
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