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Сегодня, 10:06

Мусаев — первый тренер в истории «Краснодара» со 100 матчами

Кирилл Бурдаков
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Матч 30-го тура против «Динамо» стал для главного тренера Мурада Мусаева сотым в должности главного тренера «Краснодара» (0:1) в чемпионатах России. «Быки» добились минимальной победы над бело-голубыми и показали высший для себя результат в премьер-лиге. Ранее краснодарцы трижды (в сезонах-2014/15, -2018/19 и 2019/20) финишировали на третьем месте.

Кроме того, по итогам сезона Мусаев сравнялся с Олегом Кононовым по числу побед и обогнал его по набранных очкам.

Все тренеры «Краснодара» в чемпионатах России:

Тренер

Гражданство

Годы

И

В

Н

П

М

О

% очков

Мурад Мусаев

Россия

2018-2021, 2024-н.в.

100

49

25

26

173-104

172

57,33

Олег Кононов

Белоруссия

2013-2016

92

49

23

20

155-88

170

61,59

Славолюб Муслин

Сербия

2011-2013

78

29

20

29

109-108

107

45,73

Игорь Шалимов

Россия

2016-2018

48

22

16

10

67-43

82

56,94

Владимир Ивич

Сербия

2023-2024

33

17

11

5

61-34

62

62,63

Александр Сторожук

Россия

2022

29

13

7

9

44-41

46

52,87

Виктор Гончаренко

Белоруссия

2021

24

10

6

8

37-28

36

50,00
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
2
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