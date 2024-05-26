Сегодня, 10:06
Матч 30-го тура против «Динамо» стал для главного тренера Мурада Мусаева сотым в должности главного тренера «Краснодара» (0:1) в чемпионатах России. «Быки» добились минимальной победы над бело-голубыми и показали высший для себя результат в премьер-лиге. Ранее краснодарцы трижды (в сезонах-2014/15, -2018/19 и 2019/20) финишировали на третьем месте.
Кроме того, по итогам сезона Мусаев сравнялся с Олегом Кононовым по числу побед и обогнал его по набранных очкам.
Все тренеры «Краснодара» в чемпионатах России:
|
Тренер
|
Гражданство
|
Годы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Мурад Мусаев
|
Россия
|
2018-2021, 2024-н.в.
|
100
|
49
|
25
|
26
|
173-104
|
172
|
57,33
|
Олег Кононов
|
Белоруссия
|
2013-2016
|
92
|
49
|
23
|
20
|
155-88
|
170
|
61,59
|
Славолюб Муслин
|
Сербия
|
2011-2013
|
78
|
29
|
20
|
29
|
109-108
|
107
|
45,73
|
Игорь Шалимов
|
Россия
|
2016-2018
|
48
|
22
|
16
|
10
|
67-43
|
82
|
56,94
|
Владимир Ивич
|
Сербия
|
2023-2024
|
33
|
17
|
11
|
5
|
61-34
|
62
|
62,63
|
Александр Сторожук
|
Россия
|
2022
|
29
|
13
|
7
|
9
|
44-41
|
46
|
52,87
|
Виктор Гончаренко
|
Белоруссия
|
2021
|
24
|
10
|
6
|
8
|
37-28
|
36
|
50,00