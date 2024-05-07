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Сегодня, 12:36

«Краснодар» поздравил с днем рождения бывшего тренера команды Ивича

Виктория Кравченко
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Краснодар» поздравил бывшего главного тренера Владимира Ивича с днем рождения. Сегодня, 7 мая, ему исполнилось 47 лет.

«Поздравляем с днем рождения экс-наставника «быков» Владимира Ивича! Желаем ему здоровья, личного счастья и успехов в тренерской работе!» — говорится в сообщении.

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем 13 марта. Сербский специалист возглавлял «быков» с января 2023 года. Под руководством Ивича черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

ФК Краснодар
Владимир Ивич
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