«Краснодар» поздравил с днем рождения бывшего тренера команды Ивича

«Краснодар» поздравил бывшего главного тренера Владимира Ивича с днем рождения. Сегодня, 7 мая, ему исполнилось 47 лет.

«Поздравляем с днем рождения экс-наставника «быков» Владимира Ивича! Желаем ему здоровья, личного счастья и успехов в тренерской работе!» — говорится в сообщении.

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем 13 марта. Сербский специалист возглавлял «быков» с января 2023 года. Под руководством Ивича черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.