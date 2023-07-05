«Краснодар» предлагал 3 миллиона евро за аргентинца

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» делал предложение аргентинскому клубу «Велес Сарсфилд» о трансфере 24-летнего защитника Франсиско Габриэля Ортеги, но получил отказ.

«Быки» были готовы заплатить 3 миллиона евро и еще 1 миллион в виде бонусов.

На днях в бельгийских СМИ появилась информация, что интерес к Ортеге проявил один из местных клубов. Какой именно, не сообщается.

По данным Transfermarkt, контракт игрока с «Велесом» действует до 31 декабря 2024 года. Трансферная стоимость — 3,8 миллиона евро.