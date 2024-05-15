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Сегодня, 11:52

«Краснодар» предложил за форварда «Флуминенсе» Кеннеди более десяти миллионов евро

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«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Флуминенсе» Джону Кеннеди, сообщает Radio Baixada Santista.

По данным источника, руководство черно-зеленых предложило бразильскому клубу за трансфер 21-летнего футболиста 10,8 миллиона евро, на что последние ответили отказом. В «Флуминенсе» хотят получить за форварда 20 милионов евро.

Кеннеди является воспитанником «Флуминенсе». В текущем сезоне форвард сыграл 11 матчей за команду во всех турнирах и забил два гола. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до декабря 2026 года. По данным Transfermarkt стоимость футболиста составляет 7 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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