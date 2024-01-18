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Сегодня, 18:50

«Краснодар» продлил контракт с Матвеем Сафоновым

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба быков.

Новое соглашение 24-летнего голкипера рассчитано до 31 января 2029 года.

В Telegram-канале краснодарцев появилось видео, на котором Сафонов подписывает новый контракт. В конце ролика на фоне Сафонова появляется появляется надпись «2029».

Сразу после этого «Краснодар» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером.

В текущем сезоне голкипер провел 18 матчей за «Краснодар», пропустил 12 мячей и 8 раз отыграл на ноль.

Источник: ФК «Краснодар»
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
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