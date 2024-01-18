«Краснодар» продлил контракт с Матвеем Сафоновым

Сегодня, 18:50
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба быков.
Новое соглашение 24-летнего голкипера рассчитано до 31 января 2029 года.
В Telegram-канале краснодарцев появилось видео, на котором Сафонов подписывает новый контракт. В конце ролика на фоне Сафонова появляется появляется надпись «2029».
Сразу после этого «Краснодар» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером.
В текущем сезоне голкипер провел 18 матчей за «Краснодар», пропустил 12 мячей и 8 раз отыграл на ноль.