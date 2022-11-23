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23 ноября, 14:26

«Краснодар» проведет первый зимний сбор в Дубае

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Краснодар» проведет подготовку к весенней части сезона в Дубае, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в Дубае «Краснодар» также примет участие в футбольном турнире. Отмечается, что второй сбор с большой долей вероятности пройдет на клубной базе.

Клубы РПЛ уйдут на зимнюю паузу после 27 ноября, когда завершатся матчи Кубка России. Перерыв продлится три месяца. Первые весенние игры чемпионата состоятся ориентировочно 4 марта.

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zimoj-krasnodar-provedet-pervy-j-sbor-v-dubae/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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