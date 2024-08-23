Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:42

«Краснодар» проведет товарищеский матч с командой медиалиги ФК 10

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Краснодар» принял предложение медийной команды ФК 10 провести товарищеский матч.

«Быки! Похоже, мы знаем, чем вы займете субботний вечер 7 сентября. Мы принимаем предложение Азамата. Во время паузы в РПЛ «быки» сыграют товарищеский матч на своей домашней арене с командой медиалиги — ФК 10. Такое у нас впервые», — говорится в сообщении клуба.

«Краснодар» после пяти туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 9 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 4 балла.

ФК Краснодар
1
Обсудить
Читайте также
Жена Сергея Мандреко рассказала о тяжелой болезни мужа
В Колумбии отрицают свою причастность к басктебольному турниру в Перми
Посол Антонов исключил появление какой-либо буферной зоны на территории РФ
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
Захарова заявила о желании тысяч граждан стран НАТО переехать в Россию
Антонов сообщил о принятом в РФ решении об ответе на атаку ВСУ в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гафин — о принципиальности игры с «Краснодаром» после сезона-2023/24: «Все, что было в прошлом, осталось там навсегда»

Шпилевский назвал шуткой слова Кокорина об отказе Дзюбы от перехода в «Арис»