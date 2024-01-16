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Сегодня, 16:00

«Краснодар»: расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024

Лидер чемпионата России выйдет из отпуска 18 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки «Краснодара».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Футболисты «Краснодара» выйдут из зимнего отпуска, который начался 11 декабря, в четверг, 18 января. В этот день часть игроков соберется в Краснодаре и пройдет медицинское обследование перед возвращением к тренировкам. Однако некоторые футболисты присоединятся к команде уже в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Краснодар» под руководством тренера Владимира Ивича проведет два тренировочных сбора в ОАЭ. Первый пройдет с 21 января по 8 февраля в Дубае, а второй — с 11 по 23 февраля в Абу-Даби.

Расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024:

*Полное расписание матчей в рамках зимних сборов и список соперников появится позже на этой странице.

«Быки» лидируют в турнирной таблице РПЛ с 38 очками после 18 туров. На втором месте располагается «Зенит» с 36 баллами.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo;, как и&nbsp;прошлой зимой, отправится на&nbsp;сборы в&nbsp;Дубай. «Ахмат» уже в Турции, «Спартак» будет в отпуске еще 10 дней. Где и как клубы РПЛ готовятся к рестарту сезона

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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