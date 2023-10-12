Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

«Краснодар»: расписание матчей команды в октябре

Опубликовано расписание «Краснодара» на октябрь.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владимир Ивич, главный тренер ФК «Краснодар».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Краснодар» сыграет два матча в чемпионате России после паузы на игры сборных: на выезде черно-зеленые встретятся с калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА.

«СЭ» публикует расписание оставшихся игр в октябре. Время начала всех матчей — московское.

«Краснодар»: расписание матчей команды в октябре

21 октября. 19.00. «Балтика» — «Краснодар» (премьер-лига)

29 октября. 19.30. ЦСКА — «Краснодар» (премьер-лига)

Команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ). В активе быков — 27 очков. Отставание от второго места, которое занимают «Крылья Советов», составляет шесть баллов. Третье место занимает действующий чемпион России «Зенит», он уступает краснодарцам семь очков.

«Краснодар»: состав, календарь игр, статистика, трансферы и соперники в актуальном виде доступны на странице команды на нашем сайте

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
0
Читайте также
Усман заменит Косту в бою против Чимаева на UFC 294 в Абу-Даби
Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
В Польше предложили выставить Киеву счет и ряд условий за оказанную помощь
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Бышовец рассказал о причинах успеха «Краснодара» в РПЛ в этом сезоне
Ивич, Юран и Деограсия вошли в число претендентов на звание лучшего тренера месяца в РПЛ в сентябре
Агент Чистякова заявил, что игрок не обсуждал свое будущее с главным тренером «Зенита» Семаком
Куртеян: «Не вижу никакой мощи и надежности в игре «Краснодара»
Нагорных — о медийной активности Дзюбы: «Такие спортсмены продвигают интерес к футболу»
Доверять Абаскалю — правильная тактика руководства «Спартака». Мнение Алланазарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пьянович: «Игроки любили Федотова. И он любил футболистов, которые умеют играть в футбол»

Пьянович: «При том составе мы со Скалой, а не со Старковым, могли бы стать чемпионами»