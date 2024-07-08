Опубликовано расписание игр «Краснодара» в РПЛ и Кубке России

«Краснодар» начнет сезон с матча Суперкубка России против «Зенита». Быки в премьер-лиге стартуют 21 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр краснодарской команды.

«Краснодар»: расписание матчей на лето 2024

13 июля, суббота

20:30. «Зенит» — «Краснодар» — Суперкубок России

21 июля, воскресенье

20:00. «Ахмат» — «Краснодар» — Премьер-лига

28 июля, воскресенье

20:00. «Краснодар» — «Динамо» Махачкала — Премьер-лига

31 июля, среда

21:00. «Краснодар» — ЦСКА — Кубок России

4 августа, суббота

18:00. «Факел» — «Краснодар» — Премьер-лига

10 августа, суббота

20:00. «Краснодар» — ЦСКА — Премьер-лига

15 августа, четверг

20:30. «Краснодар» — «Ахмат» — Кубок России — Премьер-лига

18 августа, суббота

20:00. «Краснодар» — «Нижний Новгород» — Премьер-лига

25 августа, воскресенье

17:30. «Динамо» Москва -«Краснодар» — Премьер-лига

28 августа, среда

17:15. «Нижний Новгород» — «Краснодар» — Кубок России