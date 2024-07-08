Сегодня, 15:00
«Краснодар» начнет сезон с матча Суперкубка России против «Зенита». Быки в премьер-лиге стартуют 21 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр краснодарской команды.
20:30. «Зенит» — «Краснодар» — Суперкубок России
20:00. «Ахмат» — «Краснодар» — Премьер-лига
20:00. «Краснодар» — «Динамо» Махачкала — Премьер-лига
21:00. «Краснодар» — ЦСКА — Кубок России
18:00. «Факел» — «Краснодар» — Премьер-лига
20:00. «Краснодар» — ЦСКА — Премьер-лига
20:30. «Краснодар» — «Ахмат» — Кубок России — Премьер-лига
20:00. «Краснодар» — «Нижний Новгород» — Премьер-лига
17:30. «Динамо» Москва -«Краснодар» — Премьер-лига
17:15. «Нижний Новгород» — «Краснодар» — Кубок России