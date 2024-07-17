«Краснодар»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Краснодар» в сезоне-2024/2025 стартовал с поражения в Суперкубке России

«Краснодар» стартовал в сезоне-2024/25 с поражения в Суперкубке России от «Зенита» (2:4). В первом матче чемпионата России краснодарский клуб сыграет на выезде против «Ахмата», а в стартовой игре Кубка страны примет ЦСКА.

В прошлом сезоне «Краснодар» завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на первом месте, однако по итогам турнира занял второе место. В Кубке страны клуб дошел до первого этапа 1/4 финала плей-офф в Пути регионов.

«Краснодар»: расписание матчей на сезон 2024/2025

21 июля, воскресенье. РПЛ, 1-й тур. «Ахмат» — «Краснодар». 20.00.

28 июля, воскресенье. РПЛ, 2-й тур. «Краснодар» — «Динамо» Махачкала. 20.00.

31 июля, среда. Кубок России, 1-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. 21.00.

4 августа, суббота. РПЛ, 3-й тур. «Факел» — «Краснодар». 18.00.

10 августа, суббота. РПЛ, 4-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. 20.00.

15 августа, четверг. Кубок России, 2-й тур. «Краснодар» — «Ахмат». 20.30.

18 августа, суббота. РПЛ, 5-й тур. «Краснодар» — «Нижний Новгород». 20.00.

25 августа, воскресенье. РПЛ, 6-й тур. «Динамо» Москва -«Краснодар». 17.30.

28 августа, среда. Кубок России, 3-й тур. «Нижний Новгород» — «Краснодар». 17.15.

Полностью календарь «Краснодара» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

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