«Краснодар»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год
«Краснодар» в сезоне-2024/2025 стартовал с поражения в Суперкубке России
«Краснодар» стартовал в сезоне-2024/25 с поражения в Суперкубке России от «Зенита» (2:4). В первом матче чемпионата России краснодарский клуб сыграет на выезде против «Ахмата», а в стартовой игре Кубка страны примет ЦСКА.
В прошлом сезоне «Краснодар» завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на первом месте, однако по итогам турнира занял второе место. В Кубке страны клуб дошел до первого этапа 1/4 финала плей-офф в Пути регионов.
«Краснодар»: расписание матчей на сезон 2024/2025
- 21 июля, воскресенье. РПЛ, 1-й тур. «Ахмат» — «Краснодар». 20.00.
- 28 июля, воскресенье. РПЛ, 2-й тур. «Краснодар» — «Динамо» Махачкала. 20.00.
- 31 июля, среда. Кубок России, 1-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. 21.00.
- 4 августа, суббота. РПЛ, 3-й тур. «Факел» — «Краснодар». 18.00.
- 10 августа, суббота. РПЛ, 4-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. 20.00.
- 15 августа, четверг. Кубок России, 2-й тур. «Краснодар» — «Ахмат». 20.30.
- 18 августа, суббота. РПЛ, 5-й тур. «Краснодар» — «Нижний Новгород». 20.00.
- 25 августа, воскресенье. РПЛ, 6-й тур. «Динамо» Москва -«Краснодар». 17.30.
- 28 августа, среда. Кубок России, 3-й тур. «Нижний Новгород» — «Краснодар». 17.15.
Полностью календарь «Краснодара» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
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