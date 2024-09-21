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Сегодня, 15:55

«Краснодар» разгромил «Акрон» и опередил «Зенит» в таблице РПЛ

Футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян, Александр Черников и Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» одержал разгромную победу над «Акроном» в гостевом матче 9-го тура чемпионата России — 5:2.

В составе «быков» по дублю оформили Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Еще один мяч записал на свой счет Никита Кривцов. У «Акрона» отличились Стефан Лончар и Владимир Хубулов.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отдал в этом матче две голевые передачи. Всего на его счету три ассиста в трех сыгранных встречах за тольяттинцев.

«Краснодар» набрал 21 очко и возглавил таблицу РПЛ. «Акрон» остался на 11-й строчке, имея в активе восемь баллов.

В следующем матче черно-зеленые примут «Зенит», а «Акрон» встретится в гостях с «Ростовом». Оба противостояния пройдут 28 сентября.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:5
Краснодар
Артем Дзюба
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Краснодар

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