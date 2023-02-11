0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:50

«Краснодар» разгромил «Ростов» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Краснодар» разгромил «Ростов» в заключительном матче товарищеского турнира Winline Зимний кубок РПЛ со счетом 4:0.

В составе «быков» в первом тайме отличились полузащитник Кевин Ленини и нападающий Дэвид Мозес.

Во второй тайме дубль оформил форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

Напомним, что победителем турнира досрочно стал московский «Спартак».

Товарищеский матч. Клубы

«Ростов» — «Краснодар» — 0:4 (0:2)

Голы: Ленини, 9 (0:1). Мозес Кобнан, 43 (0:2). Кордоба, 59 (0:3). Кордоба, 78 (0:4).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Мелехин (Прохин, 62), Осипенко, Сильянов, Байрамян (Полоз, 73), Глебов, Уткин, Селява (Миронов, 62), Щетинин (Мельников, 79), Комличенко (Голенков, 79).

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Петров (Рамирес, 61), Ионов (Олусегун, 61), Кайо, Сперцян (Ахметов, 71), Ленини (Жуан Батчи, 81), Кордоба (Кокшаров, 81), Волков, Боржес (Баньяц, 71), Мозес Кобнан (Кривцов, 71).

Судьи: Карасев (Москва). Гаврилин (Владимир), Лунев (Новосибирск).

11 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».

ФК Краснодар
ФК Ростов
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Вучич заявил о приближении момента введения антироссийских санкций
В NASA сообщили об утечке хладагента в корабле «Прогресс МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Алаев: «Я очень рад за Дзюбу, очень рад за «Локомотив»
Кононов: «Очень жаль, что Мамаев решил закончить игровую карьеру»
Мендеш: «Вендел — лучший легионер чемпионата России»
Полузащитник «Спартака» Денисов: «Мне нравится играть в центре поля»
«Спартак» ведет консультации с представителями Абаскаля о продлении контракта с тренером
Бывший защитник сборной Бразилии Майкон поделился мнением об экс-голкипере «Зенита» Иване
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Полузащитник «Спартака» Денисов: «Мне нравится играть в центре поля»

Мендеш: «Вендел — лучший легионер чемпионата России»