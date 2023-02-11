«Краснодар» разгромил «Ростов» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ

«Краснодар» разгромил «Ростов» в заключительном матче товарищеского турнира Winline Зимний кубок РПЛ со счетом 4:0.

В составе «быков» в первом тайме отличились полузащитник Кевин Ленини и нападающий Дэвид Мозес.

Во второй тайме дубль оформил форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

Напомним, что победителем турнира досрочно стал московский «Спартак».

Товарищеский матч. Клубы

«Ростов» — «Краснодар» — 0:4 (0:2)

Голы: Ленини, 9 (0:1). Мозес Кобнан, 43 (0:2). Кордоба, 59 (0:3). Кордоба, 78 (0:4).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Мелехин (Прохин, 62), Осипенко, Сильянов, Байрамян (Полоз, 73), Глебов, Уткин, Селява (Миронов, 62), Щетинин (Мельников, 79), Комличенко (Голенков, 79).

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Петров (Рамирес, 61), Ионов (Олусегун, 61), Кайо, Сперцян (Ахметов, 71), Ленини (Жуан Батчи, 81), Кордоба (Кокшаров, 81), Волков, Боржес (Баньяц, 71), Мозес Кобнан (Кривцов, 71).

Судьи: Карасев (Москва). Гаврилин (Владимир), Лунев (Новосибирск).

11 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».