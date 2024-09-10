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Сегодня, 19:00

«Краснодар» — «Ростов»: дата и время начала матча РПЛ

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 14 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в матче 8-го тура чемпионата России в субботу, 14 сентября. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Краснодар» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 18.50 мск.

По итогам 7-ми туров премьер-лиги краснодарский клуб набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина с 11-ю баллами идет на седьмой строчке в чемпионате страны.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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