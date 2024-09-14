Сегодня, 17:45
«Краснодар» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России.
Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Смолов, Виктор Са.
«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Сутормин, Кучаев, Глебов, Саравия, Голенков, Роналдо.
Перед началом игры «Краснодар» располагается на третьем месте в таблице с 15 очками. «Ростов» занимает седьмую строчку, имея в активе 11 баллов.
«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Ростов».