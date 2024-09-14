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Сегодня, 17:45

«Краснодар» — «Ростов»: Кривцов, Смолов и Роналдо начнут матч с первых минут

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«Краснодар» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Смолов, Виктор Са.

«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Сутормин, Кучаев, Глебов, Саравия, Голенков, Роналдо.

Перед началом игры «Краснодар» располагается на третьем месте в таблице с 15 очками. «Ростов» занимает седьмую строчку, имея в активе 11 баллов.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Ростов».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
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Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов

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