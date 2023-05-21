«Краснодар» — «Ростов»: Любимов не удалил ростовчанина

На 41-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ростов» (3:0) арбитр Артем Любимов ошибочно не удалил Виктора Мелехина. У судьи были основания оценить его фол как лишение Александра Кокшарова явной возможности забить гол. Пас шел низом, футболист «быков» вот-вот должен был завладеть мячом и выскочить один на один с вратарем, а ростовчанин задержал его руками.

Фол Виктора Мелехина в матче «Краснодар» — «Ростов». Скриншот из трансляции

Судья нарушение правил со стороны Мелехина зафиксировал, но квалифицировал фол как срыв перспективной атаки, назначил штрафной удар и вынес только предупреждение. Оно стало для игрока четвертым в чемпионате, он заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит матч с «Ахматом».

Арбитр Артем Любимов в матче «Краснодар» — «Ростов». Скриншот из трансляции

Видеоарбитр Владимир Москалев в действия Любимова не вмешался.