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Сегодня, 21:22

«Краснодар» обыграл «Ростов» в южном дерби, команды на двоих забили пять голов

«Краснодар» — «Ростов».
Фото Telegram-канал ФК «Краснодар»
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«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в товарищеском матче на предсезонных сборах — 3:2.

Встреча прошла на стадионе академии ФК «Краснодар».

У «быков» голы забили Федор Смолов, Эдуард Сперцян и Джонатан Окоронкво. В составе дончан отличились Илья Зубенко и Николай Комличенко.

В сезоне-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории стал обладателем серебряных медалей чемпионата России. «Ростов» расположился на седьмом месте в таблице.

Товарищеский матч

«Краснодар» — «Ростов» — 3:2 (0:1)

Голы: Зубенко, 14 (0:1). Смолов, 59 (1:1). Сперцян, 65 (2:1). Комличенко, 79 (2:2). Окоронкво, 82 (3:2).

«Краснодар»: Агкацев, Тормена (Арутюнян, 68), Черников, Сперцян, Кайо, Кривцов, Жоау Батчи (Окоронкво, 74), Ленини, Смолов (Эктов, 68), Виктор Са (Козлов, 68), Олусегун (Мозес Кобнан, 68).

«Ростов»: Ханкич, Вахания (Игнатов, 60), Мелехин (Семенчук, 80), Сако (Байрамян, 60), Уткин (Кучаев, 60), Щетинин (Колтаков, 80), Зубенко (Глебов, 60), Голенков (Лангович, 60), Жбанов, Азнауров (Комличенко, 60), Роналдо (Шанталий, 70).

Удаление: Комличенко, 90.
6 июля. Краснодар. Стадион «Стадион академии ФК Краснодар»

Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
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