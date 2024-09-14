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Сегодня, 17:45

«Краснодар» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в премьер-лиге 14 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Краснодар» и «Ростов» встретятся в рамках 8-го тура РПЛ в субботу, 14 сентября. Игра состоится на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. За ключевыми событиями противостояния «Краснодар» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 18.50 мск.

По итогам 7-ми туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина с 11-ю баллами идет на седьмой строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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