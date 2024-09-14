«Краснодар» примет «Ростов» в матче 8-го тура чемпионата России в субботу, 14 сентября. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.50 мск.

Соперники сыграли по семь матчей в премьер-лиге. «Краснодар», имея 15 очков, находится на втором месте в турнирной таблице. Ростовский клуб набрал 11 очков и располагается на седьмой строчке чемпионата.

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