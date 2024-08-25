«Краснодар» сделал шесть замен в матче с «Динамо» — из-за травмы Лунева

«Краснодар» сделал шесть замен в матче 6-го тура чемпионата России с «Динамо» — 1:0.

По новым правилам, которые РФС опубликовал в июле, если одна из команд заменила игрока, который получил черепно-мозговую травму, то вторая получает возможность сделать дополнительную замену по любой причине.

«Краснодар» сделал шесть замен в этой встрече после того, как «Динамо» заменило Андрея Лунева из-за повреждения головы, на его место вышел Игорь Лещук.

После 6 туров РПЛ «Краснодар» с 12 очками поднялся на 2-е место, «Динамо» с таким же количеством быллов идет третьим.