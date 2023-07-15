«Краснодар» и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче

«Краснодар» и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче — 2:2. Игра прошла в закрытом режиме.

У «быков» отличился Эдуард Сперцян. За «Сочи» мячи забили Тимофей Маргасов и Лука Джорджевич, еще один гол забил Ваня Дркушич в свои ворота.

В первом туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Динамо» 21 июля. «Сочи» встретится с «Балтикой» 23 июля.

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Сочи» — 2:2

Голы: Сперцян, 33 (1:0). Дркушич, 40 — в свои ворота (2:0). Маргасов, 62 (2:1). Джорджевич, 74 (2:2).

15 июля. Краснодар. Стадион «Стадион академии ФК Краснодар».